Başkan Deniz iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla işyeri temsilcileri ile bir araya geldi.İki yüzü aşkın işyeri temsilcisinin katıldığı toplantıda iş güvencesinden performans değerlendirme...

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla işyeri temsilcileri ile bir araya geldi.

İki yüzü aşkın işyeri temsilcisinin katıldığı toplantıda iş güvencesinden performans değerlendirme taslağına kadar bir çok konu dile getirildi.

İşyeri temsilcilerinin memnuniyet, talep, öneri ve şikayetlerini dile getirdikleri anket çalışmasının da yapıldığı toplantıda Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 15 Mayıs’ta belirlenecek olan yetkili sendika mutabakat çalışmalarında gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Deniz, “İş güvencesi kırmızı çizgimizdir. İş güvencesine dokunmak, kaosa davetiye çıkarmaktır. Sadece kamu görevlilerinin değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. Birçok sorunumuz var ve bunlara kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz. Performans değerlendirme taslağının bir an evvel geri çekilmesini, şiddete karşı seferberlik başlatılmasını, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, mülakatla atama yönteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Her geçen gün artış gösteren ve daha çok eğitimcileri hedef alan çirkin olayların yanlış eğitim düzeninin sonuçları olduğunu söyleyen Deniz, “İstisna olması bile arzu edilmeyen olayların öğrenci, öğretmen, veli, yönetici arasında mobbingden öldürmeye varan çeşitlilikte meydana gelmesi, konunun çok boyutlu irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Şiddet, sadece eğitim kurumlarını ve camiasını değil, bütün toplumu etkiliyor. Eğitimle ortadan kaldırılacak şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, bunun geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

Performans değerlendirme uygulamasıyla öğretmenin itibarsızlaştırılmasının yolunun açıldığını, her türlü şiddete, tacize, baskıya açık hale getirildiğini vurgulayan Deniz, “Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin akılla, mantıkla izah edilecek bir yanı yoktur. Bu mesele hepimizi, bütün toplumu ve geleceğimizi ilgilendirmektedir. Daha fazla zaman kaybedilmeden harekete geçilmeli, güvenli yarınlar için, geleceğimiz olan gençleri yetiştiren eğitimcileri şiddetten korumak için gereken önlemler bir an önce alınmalıdır. Performans değerlendirme taslağı da ivedilikle geri çekilmelidir” diye konuştu.