ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:53

Başkan Fırat’an enflasyonla mücadele çağrısı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, hükumetin planladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele programıyla ilgili olarak herkesi mücadeleye davet etti.Enflasyonla mücadele konusun da iş dünyasına destek ve fedakarlık çağrısında bulunan...

Başkan Fırat'an enflasyonla mücadele çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, hükumetin planladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele programıyla ilgili olarak herkesi mücadeleye davet etti.

Enflasyonla mücadele konusun da iş dünyasına destek ve fedakarlık çağrısında bulunan Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Fırat, “Türkiye hedefleri olan bir ülkedir. Meselemiz bu uzun yolda güçlü durmak ve ayakta kalmaktır. Bu kervanda yolda kalmamak için birlik ve beraberliğimizi yine ispat etmemiz gerekli. Geçmişi sağlam temellerle kurulu olan ülkemizi bu gibi enflasyonu etkileyecek sıkıntılı süreçler yıpratamayacaktır. Bu sıkıntılı süreçte hep birlikte kolları sıvayarak üstesinden geleceğimizden ve kolaylıkla atlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Aydınlık yarınlarımız için enflasyonla mücadele de top yekun milletçe el ele vererek başarılı olacağımız aşikardır. Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmıştır. Üyelerimizin bu kampanyaya katılmaları önem arz etmektedir. Kampanyaya katılım yapacak üyelerimizin tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetler listesine borsamızın web sitesinden (www.adiyamantb.org.tr) ulaşabileceklerdir. Kampanyaya katılmak isteyen üyelerimiz borsamız ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku