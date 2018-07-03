Başkan Kutlu muhtarlarla kentin sorunlarını konuştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarları makamında ağırlayarak kentin sorunları üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş başkanlığında Belediye Başkanı Kutlu ile bir araya gelen muhtarlar, kendilerine her fırsatta destek olan Adıyaman Belediyesinin bütün birimleri adına Başkan Kutlu’ya teşekkür etti. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığının organizasyonuyla İspanya’ya giden muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kutlu, muhtarların, devletin ve belediyenin mahallelerdeki temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Başkan Kutlu, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Bu kadar ehemmiyetli bir görevi yürüten muhtarlarımıza destek olmak da devletimizin ve belediye başkanlarının görevidir. Bu vesileyle düzenlenen yurt dışı gezisinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizde göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla hep koordine içerisinde olmaya, sorunlarına kulak vermeye özen gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de eksiklerimizi tamamlamış bir şekilde muhtarlarımıza ve mahallelerine gerekli hizmetleri götüreceğiz” diye konuştu.

Ziyarette muhtarlar adına bir konuşma yapan Dernek Başkanı Taş ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, muhtarlarla ilin ve mahallelerinin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu.