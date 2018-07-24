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24 Temmuz 2018 Salı 11:16

Başkan Şahin: “ Basın milletin ortak sesidir”

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, basının milletin ortak sesi olduğunu kaydetti.Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu.Başkan Şahin, “Ülkemizde...

Başkan Şahin: ' Basın milletin ortak sesidir”
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Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, basının milletin ortak sesi olduğunu kaydetti.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu.

Başkan Şahin, “Ülkemizde 2 yıl önce yaşanan 15 Temmuz darbesi vardır. Darba girişiminin önlenmesinde özgür basının önemi bir defa daha anlaşılmıştır. Basının yönlendirilmesi ve halkımızın sokaklara çıkmasıyla ülkemiz bir felaketten dönmüştür. Demokrasimiz ayaklar altına alınmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin ortak sesidir’’ sözünden yola çıkarak basın organlarının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Basın milletin ortak sesidir. Ayrıca 24 Temmuz’un anlam ve önemini bilmek gerekmektedir. Tüm basın çalışanlarının sansürsüz, üzerinde baskı olmadan özgürce düşüncelerini dile getirebilmelerini diliyor, tüm basın ve medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Meslek kariyerinde ki başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.
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