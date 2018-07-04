Başkan Tokur’dan çocuk istismarlarına tepki

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Nejdet İrfan Tokur, cinsel istismar olaylarına tepki gösterdi.

Yaşanan çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar olaylarını sert bir şekilde kınayan Başkan Tokur, “Körpecik yavrularımızı gözü dönmüş, aşağılık insan müsveddelerinden korumak başta devletimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en asli görevidir.

Son günlerde gündeme gelen ve tüm ülkemizde infial yaratan çocuk istismarı meselesi yüreklerimizde derin yaralar oluşturmaktadır. Yaşanan bu acı olaylara bakıldığında, bu konuda acil ve sert tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ülkenin geleceği olan evlatlarımız kaçırılıyor, istismar ediliyor ve haince, kalleşçe öldürülüyorsa başta devletimiz olmak üzere herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Körpecik yavrularımızı gözü dönmüş, aşağılık insan müsveddelerinden korumak başta devletimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en asli görevidir.

Bu noktada elbette devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın arkasında olduğumuzu ifade ederken, alınacak tedbirlerin bu caniler gibi olmaya yeltenen ahlak yoksunlarını caydırıcı tedbirler olması gerektiğinin altını çizmek gerekir. İnsan suretindeki bu aşağılıkların ödeyeceği bedeller bunlar gibi düşünen mahlukatları o yoldan caydırmalı ve akıllarının ucundan dahi bu iğrenç düşünceleri geçirmelerine engel olmalıdır.

Türk milleti artık çocuk katillerine yönelik olarak topyekün bir mücadeleye girişmeli, bu alçakların toplum içine çıkabilecek yüzleri kalmamalıdır. İdamdan kimyasal hadıma, ömür boyu hapisten tecride kadar her ne gerekiyorsa tedbirler acilen alınmalı ve bir daha ülkemizde böylesine olaylar vuku bulmamalıdır. Bu ülkenin geleceği olan tüm yavrularımıza şefkat dolu kucaklar açılmalı, onların geleceği bugünden atılacak sert ve kararlı tedbirlerle güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.