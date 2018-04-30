Başkan Toprak’dan Berat Kandili kutlaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşadıklarını belirten Başkan Toprak, Berat gecesinin vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslümanların yaşadığı sıkıntıların kalkmasını diledi. Toprak, "Gönüllerin merhamet ile dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar ve manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerimize bir Kandil olması dileğiyle, aziz hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışa bırakmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.