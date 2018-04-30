ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:51

Başkan Toprak’dan Berat Kandili kutlaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında, Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşadıklarını belirten Başkan Toprak, Berat gecesinin...

Başkan Toprak'dan Berat Kandili kutlaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşadıklarını belirten Başkan Toprak, Berat gecesinin vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslümanların yaşadığı sıkıntıların kalkmasını diledi. Toprak, "Gönüllerin merhamet ile dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar ve manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerimize bir Kandil olması dileğiyle, aziz hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışa bırakmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku