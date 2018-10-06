Başkan Uslu: “Bankalar resmi tefecilik yapıyor”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Uslu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili yaptığı açıklamada, bankalara sert eleştiride bulundu.Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Uslu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik...

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Uslu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili yaptığı açıklamada, bankalara sert eleştiride bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Uslu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sürecin iyi gitmediği ve bunun en büyük nedeninin ise üreten toplumdan, tüketen toplum haline gelinmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Mustafa Uslu, bankalar ile tüccar, tacir ilişkileriyle ilgili olarak, bankaları eleştirdi. Mustafa Kutlu açıklamasında, “Bankaları el atılması lazım. Bankalar resmi tefecilik yapıyor. Apaçık tefecilik yapıyorlar. Bu memleketi bu seviye gelmesinin en temel sebeplerinden birisi bankalardır. Bu kadar insafsızlık olmaz. 2018 yılı Ağustos ayında 4.7 milyar bankalar kar etmiş ve son 15 yılın zirvesine ulaşmış. Bir taraftan 3 bin tane firma iflasını verirken, bir taraftan da bankalar 4.7 Milyar kar edebiliyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Bunun içinde devlet bankaları da var. Eğer biz bunun önüne geçemezsek, bunun sonu daha da kötü olabilir. Onun için herkes kendi üzerine düşeni yapması lazım. Bu kötü sürece hep beraber geçeceğiz hep beraber atlatacağız” dedi.

Uslu açıklamasının devamında, “Ekonomi açısından sürecin iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde üretmeden, ürettiğini satmadan zengin olunmadığını hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda ülkemiz üretimden koptu. Tüketen toplum haline geldi. Ekonomik sıkıntıların en büyük sebeplerinden birisi budur. Türkiye’nin en fazla işsizlik oranı olduğu Adıyaman’da iş adamları işverenler işçi arıyor. Ne kadar tezat bir durum. Bugün bir salçayı almak için günler öncesinden parasını verip sonra salçayı alabiliyoruz. Hem tarım kenti olacağız hem de köyde oturan vatandaş gelip Adıyaman’dan domates biber alıp evine götürecek. Biran önce üreten toplum haline gelmeliyiz. Bu geminin içerisinde hepimiz varız. Toplumun her kesimini bu işin ucundan tutması lazım. Son günlerde fırsatçılar yaşanan olumsuzluğu avantaja çevirmek için 1 liralık malı 5 liraya satıyor” ifadelerini kullandı.