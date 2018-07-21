Başkan Uslu gazetecilere Adıyaman ekonomisini anlattı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’a Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gazetecileri kentin ekonomisini anlattı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanlığının, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenleyeceği 57. Başkanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen basın cemiyeti başkanları Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu’yu ziyaret etti.

Ziyarete, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra, Federasyon yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen cemiyet başkanları katıldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonuna bağlı başkanlar konseyi üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, misafirlerine Adıyaman’ın sanayi, ticaret ve sektörel yapısı hakkında bilgiler verdi.

Mustafa Uslu, “Adıyaman birçok alanda, kendi bölgesinde önemli bir konumdadır. İlimiz 670 bin nüfuslu bir kenttir. Doğu ile batı arasında bir köprü görevini görmektedir. Ülkemizin en şirin ve huzurlu kentleri arasında yer almaktadır. Adıyaman’da bizim lokomotif sektörümüz dediğimiz sektörler yer almaktadır. Türkiye’nin içinde barındığı önemli sektörler ilimizde bulunmaktadır. Bunlardan biri mermer sektörüdür. Türkiye’de çıkan mermerler rezervinin yüzde 13’ü Adıyaman’da yer almaktadır. İlimizde çıkan mermer rezervleri ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. İlimizde günde 90 ila 100 tır mermer çıkarak, Mersin limanına kütük olarak gitmektedir. Bizlerin bu mermerleri dünya piyasayla buluşturmamız gerekiyor. Bu ülkenin en önemli sıkıntılarından biri de döviz getirileridir. Bu şekilde bu durumun önüne geçmiş oluruz. Ayrıca dünyanın 8. harikası olarak bilinen Nemrut Dağı Adıyaman’da yer almaktadır. Geçmiş yıllarda yaşanan terör olayları turizm sektörünü olumsuz yönde etkilese bile bu yıl turizm sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. İnanç turizmi açısından da ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanmakta. Sahabe Safvan Bin Muattal’ın Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yer alıyor olması inanç turizmi açısından da önem arz etmektedir” dedi.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca ise ziyarette yapmış olduğu açıklamada, “Başkanlar konseyi toplantısını Adıyaman’da yapıyoruz. Bizim amaçlarımızın içerisinde ne kadar kendi sorunlarımızı tartışacaksak ta aynı zamanda gittiğimiz illerin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Ayrıca o illerin tanıtımı gazetelerimizde ve televizyon kanallarında yer alacak. Öncelikle ATSO Başkanı Mustafa Uslu’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İbrahim Aslan ve yönetimini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri ATSO Başkanı Mustafa Uslu’ya takdim etti.