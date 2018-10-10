Belediye Başkanı Kutlu Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gerçekleşen seçimlerde göreve yeni seçilen Hizmet İş Sendikası Başkanı Hasan Kılınç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Yapılan seçimler sonucunda başkanlığa seçilen Hasan Kılınç ve yönetimiyle...

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gerçekleşen seçimlerde göreve yeni seçilen Hizmet İş Sendikası Başkanı Hasan Kılınç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan seçimler sonucunda başkanlığa seçilen Hasan Kılınç ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Kutlu, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Kılınç’a ve yönetimine hayırlı olsun demek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise ziyaretinden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.