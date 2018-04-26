Beş kişi kitap okuyarak tatil kazandı

Adıyaman’ın Sincik ilçende düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilk beş yarışmacı beş yıldızlı bir otelde 5 günlük tatil kazandı.Sincik ilçesinde düzenlenen erkekler arası ödüllü kitap okuma yarışması sonuçları...

Adıyaman’ın Sincik ilçende düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilk beş yarışmacı beş yıldızlı bir otelde 5 günlük tatil kazandı.

Sincik ilçesinde düzenlenen erkekler arası ödüllü kitap okuma yarışması sonuçları açıklandı. Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen erkekler arası ödüllü kitap okuma yarışmasında İbrahim Gülünç birinci, Şevket Azgın ikinci, Yunus Oral üçüncü, Fatih Çeviker dördüncü, Cihan Alınç beşinci oldu. Kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilk 5 yarışmacı, Antalya’nın Alanya İlçesinde 5 yıldızlı bir otelde her şey dahil 5 günlük tatil yapacak.

Kitap okuma yarışmasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Sincik ilçesinde öğrencilerden sonra velilerin okumasına yönelik yaptığımız 2. Kitap okuma yarışması oldu. Bayanlar arasında yapılan ödüllü kitap okuma yarışmasından sonra erkekler arasında da kitap okuma yarışmasını düzenleyerek ilçemizde her kesime ulaşmayı hedef edindik. Bu kapsamda erkekler için kitap komisyonumuz tarafından belirlenen seçkin kitapların velilerin evlerine ulaşmasını sağlamaya gayret ettik. Kitaplardaki bilgilerin velilerin yaşamlarına örnek almaları gereken güzel hikayeler ile dolu olduğu aşikardır. Kitap okuyan her velinin aslında yarışmada kazançlı çıktığı görülmektedir. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.