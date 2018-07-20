Besni Devlet Hastanesinde ki tatbikat gerçeği aratmadı

Besni Devlet Hastanesinde yapılan yangın ve doğal afet tatbikatı gerçeği aratmadı.Besni Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne...

Besni Devlet Hastanesinde yapılan yangın ve doğal afet tatbikatı gerçeği aratmadı.

Besni Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı personellerin desteğiyle gerçekleştirilen yangın, deprem, ve doğal afet tatbikatları gerçeği aratmadı.

Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Uzmanı Vakkas Öztürk, "Yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Besni’ye bağlı Suvarlı Beldesinde 07:30 sularında 6.5 büyüklüğünde 30 saniye süreli bir deprem meydana gelmiş, Suvarlı beldesinde ve yakın köylerde orta hasarlı ev yıkılmaları ve halktan yaralanma olayları meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle etkilenen Devlet Hastanemizde orta hasar oluşmuş, binanın bir kısmında orta hasarlı yıkım olmuş ve Elektrik kontağından kaynaklı küçük çaplı yangın meydana gelmiş ve doğalgaz patlamıştır.

Durum hastanemiz sivil savunma görevlileri tarafından HAP Başkanına bildirilmiş, ayrıca olay yerine ilkyardım ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edilmiştir.

Bu bir tatbikat senaryosu da olsa, hepimizin her an böyle bir afetle karşılaşacağımızı düşünerek hayatımızı birebir ilgilendiren bu tatbikatı önemsemeli, ciddiye almalı gülüşmelerden uzak o anı yaşamış gibi davranmalı ve hareket etmeliyiz" dedi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli ise, "Hastanemiz sivil savunma hizmetleri kapsamında Hastane Afet Planı uygulaması çerçevesinde her yıl rutin olarak HAP masa başı tatbikatı ve son olarak yangın, deprem, acil afet ve tahliye tatbikatı yapılmaktadır.

Afet ve acil durumlarında etkin sağlık hizmetlerini sunmak için, afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma dönemini en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane Afet ve Acil durum planı hazırlık ve zarar azaltma evrelerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama süresi hedef alınmıştır.

Başta tatbikatın hazırlanıp yürütülmesinde büyük emek harcayan Hastanemiz Sivil Savunma Uzmanı Vakkas Öztürk’e ve tatbikatımıza gelip konuk olan ve destek sunan ilkyardım ekipleri, AFAD, UMKE, 112 birimi, emniyet teşkilatı, itfaiye ekipleri ve basın mensuplarına teşekkür ederim" diye konuştu.