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24 Temmuz 2018 Salı 13:08

Besni ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi ve başarılı çalışması sonucunda araç içerisinde 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Besni ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi
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Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi ve başarılı çalışması sonucunda araç içerisinde 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenikent’te bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 11 gram jameika isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan K.T. ve M.U. isimler gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelesinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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