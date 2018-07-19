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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:01

Besni Kaymakamı köy gezilerini sürdürüyor

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçeye bağlı köylerde yapımı devam eden ve biten kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.Kaymakam Ahmet Gencer, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte ilçeye bağlı Atmalı, Çamlıca...

Besni Kaymakamı köy gezilerini sürdürüyor
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Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçeye bağlı köylerde yapımı devam eden ve biten kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Ahmet Gencer, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte ilçeye bağlı Atmalı, Çamlıca ve Burunçayır köylerini ziyaret etti. Atmalı Köyünde biten, Çamlıca ve Burunçayır Köylerinde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların incelenmesinden sonra Kaymakam Gencer, köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
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