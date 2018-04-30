Besni’de Dünya Aşı Haftası etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü Dünya Aşı Haftasında aşılama ve aşıyla korunabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi tarafından aşının sağlık açısından öneminin anlatıldığı eğitimler veriliyor. Müdürlük Personeli Faruk Karadoğan tarafından, müdürlük toplantı salonunda aşı ile ilgili eğitim verildi.

Eğitimde hayatın her aşamasında aşılamanın önemi, insanın ve korunmasını aşı ile sağlamanın önemi vurgulandı.