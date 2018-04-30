ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:40

Besni’de Dünya Aşı Haftası etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü Dünya Aşı Haftasında aşılama ve aşıyla korunabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik düzenledi.24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü...

Besni'de Dünya Aşı Haftası etkinliği düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü Dünya Aşı Haftasında aşılama ve aşıyla korunabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi tarafından aşının sağlık açısından öneminin anlatıldığı eğitimler veriliyor. Müdürlük Personeli Faruk Karadoğan tarafından, müdürlük toplantı salonunda aşı ile ilgili eğitim verildi.

Eğitimde hayatın her aşamasında aşılamanın önemi, insanın ve korunmasını aşı ile sağlamanın önemi vurgulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku