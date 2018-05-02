Besni’de satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde şüphe üzerinde durulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Betaş uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan otomobilde bulunan O.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında satışa hazır 5 fişek halinde 8 gram Jameika isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.