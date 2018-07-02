Birçok olaya karışan hırsızlar yakalandı

Adıyaman’da, birçok hırsızlık olayına karışan 4 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti yakınlarında 02 HK 704 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi AK Konut Sitelerinde 1 adet cep telefonu, Karapınar Mahallesinde 6 adet keçi çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.Y., Y.Y., C.S., ve S.A., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken 1 adet çalıntı cep telefon ile 02 HK 704 plakalı çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.