ADIYAMAN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:53

Bonus Hoca’dan öğrenci ve velilere seminer

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Bonus Hoca olarak bilinen Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrenciler ve velilere eğitim semineri verildi.Özel bir eğitim kurumu tarafından Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim semineri başta...

Bonus Hoca'dan öğrenci ve velilere seminer
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Bonus Hoca olarak bilinen Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrenciler ve velilere eğitim semineri verildi.

Özel bir eğitim kurumu tarafından Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim semineri başta eğitim camiası olmak üzere tüm vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Seminerde konuşan Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler üzerinde durarak, öğrenme, dikkat ve hafıza ile ilgili bilgileri verdi.

Beledioğlu ayrıca, öğrencilere başta TYT - AYT olmak üzere diğer sınavlarda izleyecekleri stratejiler hakkında bilgi verdi. Konferansın bir kısmında ise öğrencilerin sorularını cevaplayan Süleyman Beledioğlu, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemlerinden de bahsetti.
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