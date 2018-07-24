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24 Temmuz 2018 Salı 13:23

Çelik, Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu.Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını...

Çelik, Basın Bayramını kutladı
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Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu.

Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını belirtti.

Fehmi Çelik, “Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla işini yapan, halkın haber alma hakkını büyük bir hassasiyetle yerine getiren ve aynı zamanda bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mevhumu gözetmeksizin büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları işleri, ilgiyle takip edip takdir etmekteyiz. Tüm değerli basın çalışanlarının, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, kendilerine çalışmalarında sağlık ve başarılar dilerim” diye konuştu.
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