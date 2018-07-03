ADIYAMAN:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:16

Cesetleri bulunan kişilerin ölüm sebepleri ortaya çıktı

Adıyaman’da dereye yatağında bulunan kadın cesedi ile Gölbaşı ilçesinde kırsal alanda bulunan erkek cesedinin normal ölümden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Cesetleri bulunan kişilerin ölüm sebepleri ortaya çıktı
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Adıyaman’da dereye yatağında bulunan kadın cesedi ile Gölbaşı ilçesinde kırsal alanda bulunan erkek cesedinin normal ölümden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Mart 2017 tarihinde Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Şevenk yolu üzerinde bulunan bir dere yatağı içerisinde vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi bulunmuş bulunan cesedin yaklaşık 20 gün boyunca suda kalarak çürümeye başlamıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında kimlik tespiti ve ölüm sebebinin kesinliği için ceset otopsiye gönderilmişti. Yapılan otopsi ve araştırmalar neticesinde cesedin uzun süredir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Fatma Çalım’a, ait olduğu ölüm sebebinin normal ölüm olduğu belirlendi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyü yakınlarında 18 Nisan 2017 tarihinde kırsal alanda vatandaşlar tarafından cesedin ise 3 gündür kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Aziz Atlı’ya ait olduğu tespit edilmişti. Atlı’nın cenazesi ise yapılan otopside geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
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