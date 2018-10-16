Çevreyolu yenilendi

Adıyaman Belediyesi tarafından 1. Çevreyolunda gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1. Çevreyolundaki gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.1. Çevreyolunda...

Adıyaman Belediyesi tarafından 1. Çevreyolunda gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1. Çevreyolundaki gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

1. Çevreyolunda sürdürülen çalışmalar neticesinde altyapının yenilendiğini, üst yapının da bittiğini dile getiren yetkililer, “Şehrin birçok noktasında vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölümlere gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bir bir tamamlıyoruz. Bu kapsamda 1. Çevreyolunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, yolun altyapısı yenilendi. Altyapı çalışmalarından sonra asfalt, kaldırım ve refüj çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz, caddeyi trafiğe açtı” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.