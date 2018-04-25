CHP yönetimi deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile beraberindeki heyet, Samsat ilçesinde yaşanan deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir takım incelemelerde...

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile beraberindeki heyet, Samsat ilçesinde yaşanan deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir takım incelemelerde bulunan Başkan Çakmak, “Merkez Üssü Adıyaman’ın Samsat İlçesi Kırmacık Köyünde 5.3 şiddetinde gerçekleşen ve sonrasında yaşanan artçı Depremler oldu. İnsanımızın yaralandığı, büyük bir ahırın yıkılması nedeniyle 60 hayvanın telef olduğu ve evlerin büyük çoğunluğunda ise maddi hasarın oluştuğu acı bir depremi yaşadık. Deprem bölgesini, İl Disiplin Kurulu Başkanımız Serdar Polat, Çelikhan İlçe Başkanımız Kamber Sucu ve Yönetici arkadaşlarımız ile yerinde gezerek incelemelerde bulunduk. Can kaybının olmayışı bizleri birazda sevindiren bir taraf oldu. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çakmak ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla bir araya gelerek onların bir taleplerinin olup olmadığını sordu.