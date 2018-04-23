ADIYAMAN:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:55

Çocukların bayramda mangal keyfi

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Ortaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara mangal yapıldı.Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere Okul Müdürü Mehmet...

Çocukların bayramda mangal keyfi
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Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Ortaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara mangal yapıldı.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere Okul Müdürü Mehmet Şimşek tarafından mangal yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninin sonunda mangal yapıldı. Öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerine mangal yapan Okul Müdürü Mehmet Şimşek’e teşekkür etti.

Çatbahçe Köyü Ortaokulu Müdürü Mehmet Şimşek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da öğrencilerimize ve etkinliklerimizi izlemek için okulumuza gelen misafirlerimize bu yıl mangal yaparak, ikramında bulunduk. Çocuk bayramında öğrencilerimize mangal ziyafeti geleneğimizi geçtiğimiz yıl başlatmıştık, bu yılda devam ettik. Bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.
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