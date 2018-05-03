ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:19

Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arı kovanı hedefleniyor

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından arı yetiştiricilerine 820 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin adet...

Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arı kovanı hedefleniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından arı yetiştiricilerine 820 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin adet arı” hedefliyor. Adıyaman’da 72 bin adet olan arı kovanının 2023 yılında 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

GAP İdaresi Başkanlığınca finanse edilen ve Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Adıyaman İli Merkez İlçesi Sulama Dışı Kalan Alanlardaki Yerleşim Yerlerinin Arıcılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi ve İnovatif Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele” Proje kapsamında arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde İl Müdürü Adil Alan ve üreticilerin katılımı ile arı kovanları sahiplerine teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, arıcılıkta hedefe adım adım ilerlendiğini belirterek, “GAP İdaresi Başkanlığına hazırlamış olduğumuz proje ile arıcılarımıza 820 adet arı kovanı dağıtıyoruz. 41 çiftçimizin her birine 20 adet kovan dağıtıyoruz. Kovanlarımızın arıları olan alt bölümlerini ve üst kısımlarını dağıtıyoruz. Arıcılar projeden çok memnun. Güçlü arılar dağıttığımız için hemen üst kovana çıkmaya başladılar. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin adet arı kovanı hedefliyoruz. Bu gün baktığımızda resmi kayıtlı olarak 72 bin kovanımız var. İnşallah bu gün 41 çiftçimize dağıttığımız arı kovanıyla birlikte en az bin tane daha kovan arttırmış olacağız” dedi.

Arı üreticileri ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hazırladığı bu projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku