Adıyaman’ın Kahta ilçesi Nemrut dağı eteklerinde dağ keçileri yavruları ile birlikte doğada görüntülendi.Nemrut dağı eteklerinde görüntülenen dağ keçileri, bir yandan otlanırken bir yandan da yavrularını büyütmeye çalışıyor. 2017 yılının son aylarında yaşadıkları çiftleşmenin ardından 2018 yılının Haziran ayında dünyaya getirdikleri yavrularıyla birlikte gezinen dağ keçileri, yöre halkının ilgi odağı oluyor.
Dağ keçileri yavrularıyla birlikte görüntülendi
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Nemrut dağı eteklerinde dağ keçileri yavruları ile birlikte doğada görüntülendi.Nemrut dağı eteklerinde görüntülenen dağ keçileri, bir yandan otlanırken bir yandan da yavrularını büyütmeye çalışıyor....