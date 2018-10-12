Adıyaman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenmeye başlanan Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ DEHAM) bünyesinde verilen uygulamalı eğitim ve sonrası yapılan sınavlarda başarı gösteren adaylara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Üniversite merkez külliyesi merkezi derslikler farabi konferans salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz katıldı.

Eğitim programına katılan kursiyerlerin 10 gün devam eden 80 saatlik teorik ve pratik eğitimin ardından hayvan deneyleri ile yapılacak deneysel çalışmalar için yetkinliği belirleyen deney hayvanı kullanım sertifikasını almaya hak kazandıkları bildirildi.

Törende konuşan Rektör Gönüllü gerek eğitmen gerekse kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Güzel çalışmaların sürekliliğinin olması gerektiğine değinen Rektör Gönüllü, “Burada her ne kadar hayvanlarla ilgili çalışmalar yürütülmüşse de amaç insanlığa, insanlara fayda sağlamaktır. Güzel çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah ADYÜ DEHAM’da da tüm laboratuvar ve araştırma merkezlerimizde olduğu gibi başarılı çalışmalar devam edecektir. Bizler bilimsel çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Törende Rektör Gönüllü tarafından eğitmenlere plaket, başarılı kursiyerlere de sertifikaları verildi.

Projenin amacı ve eğitimler ile ilgili bilgi veren ADYÜ DEHAM Müdürü ve ADYÜ HADYEK Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Doğan eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Deneysel çalışmaların uygun akademik ortamda yapılabilmesi için deney hayvanları üretim uygulama ve araştırma merkezleri kurulması bakanlıkça zorunlu görülmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün desteğiyle merkezimiz, vakıf üniversitelerinden bile daha donanımlı olarak hayvan refahını gözetecek araştırmacılara en yüksek teknolojide çalışma ortamı sunacak şekilde hizmete açılmıştır. Merkezimizin açılmasını takiben HADYEK de faaliyete geçmiştir. Tüm deneysel çalışmaların ihtiyaç duyabileceği donanım ve etik değerlendirme ortamı sağlanmıştır. Bununla birlikte hayvan deneyleri ile yapılacak deneysel çalışmalar için yetkinliği belirleyen deney hayvanı kullanım sertifikası gerekli tutulmaktadır. ADYÜ HADYEK olarak ilk sertifika programımızı 80 saatlik teorik ve pratik dersler şeklinde donanımlı olarak gerçekleştirdik” diye konuştu.