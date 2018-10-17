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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:08

Depoda 810 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında 810 bin adet sigara filtresi olan makaron ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık...

Depoda 810 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında 810 bin adet sigara filtresi olan makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde D.H’ye ait olduğu belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Yapılan operasyonda depo içerisinde 810 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronlar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı olarak D.H., isimli şahıs ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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