ADIYAMAN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:51

Depoda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da içerisinde plastik, tahta gibi malzemelerin bulduğu depoda çıkan yangın korkuttu.Yangın, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 432 nolu işyerinde meydana geldi. Depo olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenden...

Depoda çıkan yangın korkuttu
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Adıyaman’da içerisinde plastik, tahta gibi malzemelerin bulduğu depoda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 432 nolu işyerinde meydana geldi. Depo olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan plastik ve tahtadan oluşan malzemeler yandı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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