Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1’lik depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı.Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle camilerde de hasar meydana geldi. Vatandaşlar cuma namazını AFAD tarafından Hoca Ömer Camii önüne kurulan çadırlarda kıldı. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik de vatandaşlarla birlikte cuma namazını çadırda kıldı.
Depremzedeler cuma namazını çadırlarda kıldı
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1’lik depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı.Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle camilerde de hasar meydana geldi....