ADIYAMAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:19

Destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi

Adıyaman’ın Kahta Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, okullardaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) incelendi.Kursa katılan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, tatil dönemlerinde...

Destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi
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Adıyaman’ın Kahta Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, okullardaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) incelendi.

Kursa katılan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, tatil dönemlerinde kurslara katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Yılmaz, öğrenci performanslarının arttığını vurgulayarak, “DYK kurslarımız, öğrencilerimiz açısından çok önemli buluyorum. Kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından bir eğitim sürecinden geçiyor. Kurslarımızın öğrencilerimiz açısından verimli geçtiğine inanıyorum. Daha önceki yıllarda kurslarımıza katılan öğrencilerimizin LGS ve YKS gibi sınavlarda da büyük bir başarıya attığı gözlendi” diye konuştu.
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