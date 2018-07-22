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22 Temmuz 2018 Pazar 11:26

Devlet Konservatuarı sesine ve enstrümanına güvenenleri bekliyor

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, yeni eğitim-öğretim yılı için yetenekli öğrencileri bekliyor.Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisindeki Sanat binasında hizmet veren Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 2018-2019...

Devlet Konservatuarı sesine ve enstrümanına güvenenleri bekliyor
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Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, yeni eğitim-öğretim yılı için yetenekli öğrencileri bekliyor.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisindeki Sanat binasında hizmet veren Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Müzikoloji programına özel yetenek sınavı ile 25 öğrenci alacak.

Keman, viyolonsel, piyano ve bağlama gibi enstrümanlarda yeteneği olan öğrencileri bünyesine katmak isteyen devlet konservatuarı müziksel işitme, yazma ve algılama test sınavı ve müzikoloji alan bilgisi sınavı olarak toplu bir yetenek sınavı yapacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, "Geleceğin sanatçıları, sahneye ilk adımlarını konservatuarlarda atıyor. Çocuklarının yetenekli olduğunu düşünen tüm velilerin, yapılan özel yetenek sınavı için onlara destek vermesini istiyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenecek özel yetenek sınavlarında öğrenci kontenjanları geçen yıllara göre arttı. 20 kişi olan kontenjanımız bu yıl 25’e yükseldi. Adıyaman gerçekten huzurlu ve güzel bir il. Bunun yanı sıra her üniversitede olmayan piyano çalışma laboratuarımız mevcut. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün üniversitemizin her alanına olduğu gibi sanat alanına da verdiği destekle önümüzdeki dönemin hazırlıklarını tamamladık. Tüm kadro yeni gelecek öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yetenekli gençlerin mutlaka bu sınavlara katılması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Toptaş, sınavlarla ilgili daha detaylı bilginin Adıyaman Üniversitesi internet sitesinden edinilebileceğini de belirtti.

Adayların Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavına başvurabilmeleri için TYT puan türünde en az 150 (engelli adaylar 100) veya üstünde puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden http://basvuru.adiyaman.edu.tr/muzik-bolumu/ adresiyle çevrimiçi olarak alınacak.
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