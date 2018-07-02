ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:10

Diş hekimlerine implant kursu verildi

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimlerine hizmet içi eğitim çerçevesinde bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik temel implant kursu verildi.Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burhaneddin Kömüroğlu...

Diş hekimlerine implant kursu verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimlerine hizmet içi eğitim çerçevesinde bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik temel implant kursu verildi.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burhaneddin Kömüroğlu Malatya’da düzenlenen kursta implantlara giriş, anatomik yapıların değerlendirilmesi, risk faktörlülerin belirlenmesi implant planlanması, cerrahi hazırlıklar ve temel cerrahi prensiplerle ilgili olarak bilgi verildiğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Mustafa Nafiz Ünsal ise eğitimin çok faydalı olduğunu, özellikle model üzerinde yapılan bu tür eğitimlerin hekimlerin bilgi ve beceresine arttırmaya yönelik olduğunu ve tekrarlanacağını belirtti.

Gerçekleştirilen kursa, Başhekim Burhaneddin Kömüroğlu, Başhekim Yardımcısı Mustafa Nafiz Ünsal, Diş Hekimlerinden Salih Çevik, Mustafa Pektaş, Deniz Berkay Çiçek, Hüseyin Göven, Gökhan Sel, Hüseyin Karadağ, Esra Yanık, Barış Çakılkaya ve Selim Yoldaş katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku