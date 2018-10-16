Dördüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Yatırımcı kamu, kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2018 Yılı Dördüncü Dönem İl Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü...

Yatırımcı kamu, kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2018 Yılı Dördüncü Dönem İl Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Adıyaman’ın 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan yatırımların fiziki gerçekleşme durumu değerlendirilerek, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçları görüşülüp bu sorunlara çözüm yollarının bulunmasına çalışılacağı vurgulandı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığından gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcılarından Adem Kaya, Ayhan Akpay, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri ile ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, 2018 yılı yatırım programlarında, merkezi ve yerel yönetim olarak 34 kamu kurum ve kuruluşunca 396 adet projenin uygulandığını belirterek, “Bu projelerin toplam tutarı 5 Milyardır. 2018 yılı 885 milyon TL olup, şimdiye kadar 473,3 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 53,5’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Merkezi idare kuruluşlarının 2018 yılı yatırım programlarında küçüklü büyüklü 256 adet işin bulunduğunu kaydeden Vali Kalkancı, “Proje bedeli 4 Milyar 800 Milyon TL olan bu işler için önceki yıllarda 568 milyon harcanmış, 2018 yılında ise 708 milyon TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle bu ödeneğin 419 milyon TL harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 59.1’dir. Yerel yönetim kuruluşlarının programlarında bulunan 140 adet işin proje bedeli ise yaklaşık 238 milyon TL’dir. Bu işler için 2018 yılında yaklaşık 177 milyon TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle yaklaşık 55 milyon lira harcama yapılarak yüzde 30,9’luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Dönem itibarıyla yapılan çalışmalar sonucunda toplam 396 adet projenin 110 tanesi bitirilmiş, 183 proje devam etmekte olup, 103 proje ise proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır” diye konuştu.

Vali Kalkancı’nın konuşmasının ardından il genelinde devam eden kamu yatırımlarıyla ilgili olarak bölge müdürleri, kurum müdürleri ve belediyeler sunumlar eşliğinde kendi alanları ile ilgili olarak sürdürülen projelerin fiziki ve mali gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler verirken, 2019 yılında yapılacak yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.