Düğünde halay kavgası polis müdahalesi ile büyümeden önlendi

Adıyaman’da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldıEdinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde...

Adıyaman’da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde halay çekme meselesi yüzünde davetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.