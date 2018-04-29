ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 11:34

Düğünde halay kavgası polis müdahalesi ile büyümeden önlendi

Adıyaman’da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldıEdinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde...

Düğünde halay kavgası polis müdahalesi ile büyümeden önlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde halay çekme meselesi yüzünde davetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku