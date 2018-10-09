ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:53

Ege menşeyi tütün alımları başladı

Adıyaman’da sözleşmeli olarak üretilen Ege menşeyi tütünlerin alımlarına başlanıldı.Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, tütün üreticileri ve tütün eksperleriyle...

Ege menşeyi tütün alımları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman’da sözleşmeli olarak üretilen Ege menşeyi tütünlerin alımlarına başlanıldı.

Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, tütün üreticileri ve tütün eksperleriyle fiyatlar ve tütün kalitesi ile ilgili bilgi aldı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 2018 yılı Ege menşeyi sözleşmeli tütün alımına başladığını belirterek, “Üreticilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde baş fiyat 14.80 TL olup tütünlerimiz ortalama olarak 13.00 TL’den satılmaktadır. Tütün üreticilerimiz ve eksperlerimizin gerek fiyat ve gerekse tütün kalitesi açısından memnuniyetleri bizleri sevindirmiştir. Tütün alımlarının bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku