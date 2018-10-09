Ege menşeyi tütün alımları başladı

Adıyaman’da sözleşmeli olarak üretilen Ege menşeyi tütünlerin alımlarına başlanıldı.Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, tütün üreticileri ve tütün eksperleriyle...

Adıyaman’da sözleşmeli olarak üretilen Ege menşeyi tütünlerin alımlarına başlanıldı.

Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, tütün üreticileri ve tütün eksperleriyle fiyatlar ve tütün kalitesi ile ilgili bilgi aldı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 2018 yılı Ege menşeyi sözleşmeli tütün alımına başladığını belirterek, “Üreticilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde baş fiyat 14.80 TL olup tütünlerimiz ortalama olarak 13.00 TL’den satılmaktadır. Tütün üreticilerimiz ve eksperlerimizin gerek fiyat ve gerekse tütün kalitesi açısından memnuniyetleri bizleri sevindirmiştir. Tütün alımlarının bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.