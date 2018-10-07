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07 Ekim 2018 Pazar 12:15

Eğitim Bir-Sen Besni İlçe Başkanlığı seçimi gerçekleşti

Adıyaman’ın Besni Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanlığı seçimi Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Mahmut Akdoğan ile Vakkas Korkmaz’ın yarıştığı seçimde Mahmut Akdoğan yeniden başkanlığa...

Eğitim Bir-Sen Besni İlçe Başkanlığı seçimi gerçekleşti
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Adıyaman’ın Besni Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanlığı seçimi Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Mahmut Akdoğan ile Vakkas Korkmaz’ın yarıştığı seçimde Mahmut Akdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde 808 üyeden 733 üye oy kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayımı başladı. Oy sayımı sonrasında mevcut başkan Mahmut Akdoğan 391 oy alırken, Vakkas Korkmaz ise 329 oy aldı. Seçimde 13 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonrası 391 oy alan mevcut Başkan Mahmut Akdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından açıklama yapan Başkan Mahmut Akdoğan, "Bu sürecin kimseyi incitmeden ve eğitim camiasına yakışan bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim sürecinin geride kalmasıyla kaldığımız yerden sendikal çalışmalara ve bütün üyelerimizin haklarını korumaya özen göstermeye devam edeceğiz. Seçim sürecinin bir şölen havasında geçmesi ve üyelerimizin bu şölene en aktif şekilde dahil olmaları mutluluk verici. Hiçbir arkadaşımızı rakip görmedik. Bu yarışta çıkan sonuca göre bize sorumluluğu tevdi ettiniz. Bu sorumluluğun altından kalkmak, bunun hakkını vermek ve sendikamızı vakti kuşanarak zirveden yeni ufuklara taşımak için bundan sonra hizmetinizde ve emrinizde olacağız. Yeni dönemi birlikte omuzlayacak, yeni ufuklara birlikte uzanacağız. Sendikamız geldiği noktadan daha ileriye gidebilecek, daha büyük işler yapabilecek ve sizler ile Besni’miz için daha faydalı çalışmalara imza atabilecek güçtedir. Bunu birlikte başaracak ve kol kola yürüyerek olgunlaştıracağız. Bu şölende bizi destekleyen ve desteklemeyen tüm üyelerimiz müteşekkiriz. Zira bu seçimin şölen olmasını sağlayan kıymetli üyelerimizdir. Bizi destekleyen ve desteklemeyen bütün üyelerimizin haklarını ayırt etmeksizin korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle destek ve katkılarınız için şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
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