Eğitim Bir-Sen heyeti depremzedelerle bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet, deprem sonucu büyük korkunun yaşandığı Samsat ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek geçmiş...

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet, deprem sonucu büyük korkunun yaşandığı Samsat ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Deniz ve beraberindeki heyet, ilçede bulunan okulları da tek tek gezerek bir takım incelemeler yaptı.

Okullarda yaptığı incelemelerin ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne geçerek depremin hasarını yerinde gören Başkan Deniz ve beraberindeki heyet, okul müdürleri ile de görüşerek alınabilecek önlemleri görüştü.

Can kaybının olmaması en büyük tesellilerinin olduğunu dile getiren Deniz, “Gerek ilçe milli eğitim müdürlüğünde gerekse okullarımızda ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Öğrencilerimizdeki ve eğitim çalışanlarındaki korku ve endişeyi ve eğitim öğretim ortamında normalleşmeyi sağlamak için acil çözümler üretilmelidir.

Halkımızın sağduyusuna ve metanetine bir kez daha şahit olduk. Mağduriyetlerin giderilmesi için geç kalınmamalıdır. Devletimiz bu mağduriyetleri giderecek güce sahiptir. Bu konuda Memur- Sen olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

İnsanlık ortak paydasında buluşan milletimiz, geçmişte yasadığı büyük acı olaylarda olduğu gibi, yine el ele vererek bu acı olayın da üstesinden gelecek ve yaralarını hızla saracaktır” diye konuştu.