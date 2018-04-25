Eğitimcilere yönelik şiddete tepki

Adıyaman’da, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından geçtiğimiz günlerde Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısının saldırıya uğramasına tepki gösterildi.Eğitim Bir- Sen, Türk Eğitim- Sen,...

Adıyaman’da, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından geçtiğimiz günlerde Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısının saldırıya uğramasına tepki gösterildi.

Eğitim Bir- Sen, Türk Eğitim- Sen, Eğitim -Sen, Eğitim- İş, Özgür Eğitim -Sen, Teç- Sen ve Ek-Sen Adıyaman Şube Başkanlıkları tarafından olayın gerçekleştiği Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu okulunda ortak basın açıklaması yapılarak yaşanan olay kınandı.

Şiddete karşı yasal düzenleme taleplerinin olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “Şiddet haberlerinin neredeyse günlük hayatın parçası haline gelmiş olması bizleri endişelendirmeye devam etmektedir. Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı, sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de olumsuz etkilemektedir” dedi.

Saldırının tüm eğitim camiasına yapıldığını ifade eden Deniz, “Otuz beş yılı aşkın hizmeti ile bir nesli yetiştiren, saygıdeğer hocamıza reva görülen şiddet, insani ve vicdani yoksunluğun tezahürüdür. Olay ile ilgili tek tesellimiz bir can kaybının olmamasıdır. Olayın yaşandığı bu okulumuzda çalışan tüm arkadaşlarımız tedirgin olmuş, eğitim öğretim ortamı zedelenmiş, eğitim-öğretim faaliyetleri engellenmiş ve dolayısıyla öğrencilerimiz yaşanan olaydan maalesef olumsuz etkilenmişlerdir.

Biz, öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimcilerin şiddetin esiri olmasına hep birlikte mutlaka karşı durmalıyız. Bu konuda sendikalar olarak şiddet ile ilgili caydırıcı ve önleyici nitelik taşıyan yasal düzenlemelerin yapılması için başlatmış olduğumuz imza kampanyalarının haklılığı ve bu güne kadar sağlanmış olan desteğin, tepkileri ölçmek ve sabır taşının çatlamak üzere olduğunu görmek için yeterli olduğunu artık tüm yetkililer görmelidirler.

Sendikaları olarak olayda yaralanan emektar hocamıza acil şifalar diliyor, kendisine her türlü hukuki desteği vererek, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı da vurguluyoruz” diye konuştu.