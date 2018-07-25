Engellilerden Toprak’a yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde turistik sanat çarşısını inceleyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, engellilerin sevgisi ile karşılaştı.

Yapılan Turistik Sanat Çarşısından çok memnun kalan engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a isminin yazılı olduğu hediyeler takdim etti.

Kahta Belediyesi tarafından 400 bin TL maliyetle yapılan turistik sanat çarşısı, 7’si bayan, 7’si’de bay olmak üzere toplam 14 engelli vatandaşa tahsis edildi.

Turistik Sanat Çarşısını ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, çarşı esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Başkan Toprak, çarşının sosyal ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını belirterek engellilerin yüzünün gülmesi kendileri için dünyaya bedel olduğunu söyledi.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, AK Parti iktidarı döneminde hiçbir zaman engellilerin unutulmadığı belirtti.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, “Kahta’da ilk defa böyle icraat yapıldı. Biz buna aslında bir devrim diyoruz. Çünkü engelliler AK Parti iktidarı döneminde hiçbir zaman unutulmadı. Her zaman engelliler ön planda tutularak kendilerine yardımcı oldular. Engelli vatandaşlarımız daha önce de vardı. AK Parti hükumetlerinden önceki hükumetlerde engelli kardeşlerim hep arka planda kalıyordu. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Engellilere yönelik çok güzel yenilikler ve hizmetler yapıldı. Bizlere bu imkanı sunduğu için engelli kardeşlerim adına Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel çalışmalarımız olacak. Tüm arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum” dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Engelliler için bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Engelli kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi bizim için dünyaya bedeldir. Bu tür çarşı çoğu şehrimizde bulunmuyor. Bu çarşı, sosyal ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çok yakında faaliyete girecek olan şire pazarı, engelliler çarşısına katkı sunacaktır. Şire pazarına gelen vatandaşlarımız, engelliler çarşısına da uğrayacak. Kahta’mızın güzelleşmesi ve bu yiğit evlatlarımızın yüzlerinin gülmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Allah bu kardeşlerime bol kazançlar nasip eylesin” diye konuştu.