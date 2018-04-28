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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:05

Erkan Gözel AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan İşadamı Erkan Gözel, l İl Başkanlığına müracaat yaptı.Adıyaman’a ve AK Partiye hizmetkar olmak için aday olduğunu belirten Gözel, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan...

Erkan Gözel AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan İşadamı Erkan Gözel, l İl Başkanlığına müracaat yaptı.

Adıyaman’a ve AK Partiye hizmetkar olmak için aday olduğunu belirten Gözel, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimi için çatısı altında ailece siyaset yapmaktan büyük onur duyduğumuz AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı müracaatımızı resmi olarak yaptık.

Değerli aile büyüğümüz babam, uzun yıllardır aktif siyasetin içerisinde yer almakta olup, geçtiğimiz dönem AK Parti il başkanlığı yönetim kurulunda partimize hizmet etmiştir. Ondan edinmiş olduğumuz tecrübe ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere vermiş olduğu önem, destek beni cesaretlendirmiştir” dedi.

İlk günkü aşk ve heyecanla Adıyaman’a ve millete hizmet yolunda 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde Adıyaman’dan milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Gözel, “Ülkemize, milletimize ve Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugün benim için çok büyük anlam ifade eden, çatısı altında siyaset yapmaktan onur duyduğum partimize aday adaylığı müracaatım esnasında yanımda olan, bana güç veren başta değerli aile büyüğümüz babama, dualarını eksik etmeyen anneme, ağabeyime, akrabalarıma, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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