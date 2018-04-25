Eskrim kupasında Adıyamanlı sporcu bronz madalya kazandı

Antalya’da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Çocuk Eskrim Kupasında Adıyamanlı sporcu bronz madalya elde etti.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 9 ülkeden ve 31 ilden toplam 2 bin sporcunun üzerinde rekor bir katilim gerçekleştirildiği müsabakalarda, Süper Minikler Bayan Epe kategorisinde Adıyaman Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sude Karakurt’un müsabakaları 6.olarak tamamlayıp bronz madalya kazandığını söyledi.

Eskrimde çok başarılı yetiştirmeyi başardıklarını belirten Keleş, “Antalya’da düzenlenen uluslararası müsabakalara ilimizden 12 sporcu ve 2 antrenör ile katıldık. Her büyük şampiyonada çıtayı biraz daha yükselten tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kısa bir zaman içerisinde ilimizde yetişen başarılı eskrim sporcularımızın özverili çalışmaları her geçen gün meyvelerini verirken olimpiyatlarda ilimizin gururu eskrimcileri görmek için sabırsızlanıyoruz. Umarım bir gün ilimize ve ülkemize bu başarıları da yaşatırız. Ben şampiyon olan başarılı sporcumuzu, takımımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.