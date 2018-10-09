ADIYAMAN:
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09 Ekim 2018 Salı 16:07

Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı.Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalarına Fatih Mahallesinde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolu...

Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı
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Adıyaman Belediyesi tarafından 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı.

Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalarına Fatih Mahallesinde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Fatih Mahallesi’nde yolda kalan yapıları kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallede sürdürülen asfalt çalışmasının tamamlanması ile trafiğin daha yoğun ancak rahat seyredeceğini söyledi.
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