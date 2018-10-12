Filistin’e destek çağrısı yapıldı

Adıyaman’da Cuma Namazı sonrasında Filistin’e destek için yapılan basın açıklamasında Gazze’nin insanı yardım beklediği vurgulandı.

Adıyaman Demokrasi Parkı önünde yapılan basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı İHH düzenledi. Basın açıklamasına AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci’nin yaptığı basın açıklamasında Gazze’nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmelerinin Gazze’de hayatı durdurma noktasına getirdiğini kaydeden Mahmut İzci, “Gazze Şeridi’ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006’dan bu yana arkasında 4 bin 631’den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77’sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü.

Gazze’de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır.

Gazze’nin sosyal ve ekonomik kurumlarının işleyebilmesi için gerekli olan özellikle enerji, yakıt, ilaç ve gıda malzemesi gibi birçok ürünün abluka nedeniyle bölgeye alınmaması sonucu Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşmektedir. Zaten bölgedeki kötü olan insani durum, 2018’in ilk aylarından itibaren daha da kritikleşmiştir. İsrail ablukası sebebiyle Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çöküş yaşanmaktadır” dedi.

İzci açıklamasının devamında, “Bugün burada ve tüm Türkiye’de Gazze dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail’in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin’deki zulmünü artıran İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze’yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin, yıllardır olduğu gibi Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır. Son olarak Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya ve tüm Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz” şeklinde konuştu.