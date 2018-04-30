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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:38

Fırat’tan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanların 1 Mayıs...

Fırat'tan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
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Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ettiğini kaydetti.

1 Mayıs İşçi Bayramının barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Başkan Fırat, "1 Mayıs İşçi Bayramının, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Bizler millet olarak, her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunu, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.

Bizlerin de arzusu ve çalışmalarımızdaki temel hedefimiz, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi bir derecede olduğu ortamlarda çalışmalarıdır. Aramızda sevgi, saygı, birlik ve beraberliğimizin oluşmasına vesile olması dileğimle birlikte, 1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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