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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:36

Fuarda ‘koruyucu aile’ hakkında bilgilendirme yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarında ‘koruyucu aile’ ile ilgili bilgilendirme yaptı.Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarında stant açan Aile Çalışma ve Sosyal...

Fuarda ‘koruyucu aile' hakkında bilgilendirme yapıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarında ‘koruyucu aile’ ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarında stant açan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurumsal hizmetler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik ve diğer kurum görevlileri fuarda gezen vatandaşlara başka ‘koruyucu aile’ olmak üzere diğer hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü standında broşür dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, kurumun hizmetleri ile ilgili vatandaşı bilgilendirdiklerini belirterek, “Amacımız burada kurumumuzun işleyişini ve görevlerini halka tanıtmaktır. Fuarda stant açarak yerimizi aldık. Özellikle koruyucu aile hakkında vatandaşlara bilgiler veriyoruz ve standımız fuar sona erene kadar hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.
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