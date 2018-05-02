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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26

Gaffari İzci ilçe teşkilatlarını dolaşıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Gaffari İzci, partisinin ilçe teşkilat mensupları ile bir araya geliyor.AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Gaffari İzci, il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Gaffari İzci,...

Gaffari İzci ilçe teşkilatlarını dolaşıyor
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AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Gaffari İzci, partisinin ilçe teşkilat mensupları ile bir araya geliyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Gaffari İzci, il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Gaffari İzci, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, yönetim kurulu ve kadın kolları başkanlarını ziyaret etti. Daha sonra Gölbaşı İlçe Başkanı Yaşar Gül, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret etti.

İzci son olarak AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem’i ziyaret ederek destek istedi. Gaffari İzci, ziyaret ettiği teşkilatların gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, hizmet yarışında var olduklarını söyledi.
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