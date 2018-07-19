Garnizon Komutanı Albay Kulalar’a veda yemeği

2014 yılından bu yana Adıyaman Garnizon Komutanlığı ve Askerlik Şubesi Başkanlığı görevini yürütürken İstanbul Esenler Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Albay Davut Kulalar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ev sahipliğinde Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar onuruna Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine çok sayıda kurum müdürü katıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Albay Davut Kulalar’a başarılar dileyerek, “Garnizon Komutanımız Albay Davut Kulalar’la yaklaşık bir yıldır Adıyaman’da birlikte görev yapıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Albay Davut Kulalar Adıyaman’daki vatandaşlarımızla olan sosyal ilişkileriyle orduyu layıkıyla temsil ederek, ordunun peygamber ocağı olduğunu, ordunun milletin ordusu olduğunu, ordusuz bir devlet ve ordusuz bir millet olamayacağının en güzel bir örneğidir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Albay Davut Kulalar, Adıyaman’daki 4 yıllık görevi süresince şehit aileleriyle müthiş bir sevgi, saygı ve birliktelik oluşturmuş ve hiçbir şehit ailemizi ve gazimizi ihmal etmiyordu. Bunun yanında vatandaşlarla da daima yakın ilişkiler içerisinde olmuş, bir ordu mensubu ve subay olmanın şerefini zerre kadar sarsmadan bu görevini sürdürmüştür. Bundan sonraki görev yerinde ve hayatında ailesiyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Veda yemeğine katılan bütün konuklara teşekkür eden Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ise, “Adıyaman’da yaklaşık 4 yıldır görev yapıyorum. Görev süresi içinde Adıyamanlı kardeşlerimden her zaman dostluk, saygı ve sevgi gördüm. Kendimizi kendi memleketimizde görev yapar gibi gördük. Kısa bir süre sonra Adıyaman’dan ayrılacağım. Herhangi bir kötü anımla ve herhangi bir kötü duyguyla buradan ayrılmıyorum. Bizlere gösterdikleri yakın ilgiden dolayı tüm Adıyamanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman’daki görev süremiz boyunca bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Nurullah Naci Kalkancı başta olmak üzere, Adıyaman’ın tüm idarecilerine teşekkür ediyor, herkesten helallik diliyorum” diye konuştu.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde İstanbul Esenler ilçesine tayin olan Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’a günün anısına Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.