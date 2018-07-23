ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:34

Gazeteciler Tut ilçesine hayran kaldı

Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’ın Tut ilçesine gelen gazeteciler ilçenin doğasına hayran kaldı.Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 57. başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen gazeteciler Tut ilçesinde...

Gazeteciler Tut ilçesine hayran kaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’ın Tut ilçesine gelen gazeteciler ilçenin doğasına hayran kaldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 57. başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen gazeteciler Tut ilçesinde yamaç paraşütü ile keyifli anlar yaşadı. Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, gazetecileri ilçede ağırladı.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, yeşillikler beldesi olarak bilinen Tut ilçesini çok beğendiklerini belirterek, “Tut ilçesinde yapmış olduğumuz gezide paraşüt sporunun yapıldığı alanda üyelerimiz keyifli anlar yaşadı. Böylesine güzel yerleşim yerlerinin tanıtımı mutlaka yapılmalı. Bizlere ev sahipliğinde bulunan İbrahim Aslan ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan ise Tut ilçesinde bir gezi turu gerçekleştirdiğini bildirerek, “Genel başkanımız Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Adıyaman merkezde ve ilçelerinde gezilerimiz oldu. Son olarak Tut ilçesinde meslektaşlarımızı doğayla buluşturduk” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku