Genel Başkan Kılavuz Müdür Alper ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin’i makamında kabul etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Emniyet Müdürü Metin Alper’e uyuşturucu terörü ile mücadeleye katkı için geliştirdikleri, ‘Asil Kanını Kirletme’ projesi hakkında bilgi verdi.

Müdür Alper, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadele de çok önemli operasyonlara imza attıklarını, gençleri uyuşturucu teröründen uzak tutmak adına çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ederek uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadıklarını söyledi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ise, Müdür Alper’e, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.