Gerger Devlet Hastanesinde çocuk doktoru görevi başladı

Adıyaman’ın Gerger İlçe Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı.
Gerger İlçe Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Emin Parlak hasta kabulüne başladı. Hasta kabulüne başlayan Parlak, 1986 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kahta Kenan Evren İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Kahta Anadolu Lisesinde, yüksek öğrenimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.2018 Yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden mezun oldu.