ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:23

Gerger Devlet Hastanesinde çocuk doktoru görevi başladı

Adıyaman’ın Gerger İlçe Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı.Gerger İlçe Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Emin Parlak hasta kabulüne başladı. Hasta...

Gerger Devlet Hastanesinde çocuk doktoru görevi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’ın Gerger İlçe Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı.

Gerger İlçe Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Emin Parlak hasta kabulüne başladı. Hasta kabulüne başlayan Parlak, 1986 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kahta Kenan Evren İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Kahta Anadolu Lisesinde, yüksek öğrenimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

2018 Yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden mezun oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku