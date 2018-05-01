ADIYAMAN:
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01 Mayıs 2018 Salı 12:25

Gerger’de “Dinimi öğreniyorum" yarışması

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyünde ortaöğretim okulu öğrencileri arasında "Dinimi öğreniyorum " bilgi yarışması düzenlendi.Gürgenli Cami ve Gürgenli Ortaöğretim Okulu tarafından organize edilen bilgi yarışmasına...

Gerger'de 'Dinimi öğreniyorum' yarışması
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Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyünde ortaöğretim okulu öğrencileri arasında "Dinimi öğreniyorum " bilgi yarışması düzenlendi.

Gürgenli Cami ve Gürgenli Ortaöğretim Okulu tarafından organize edilen bilgi yarışmasına çevre köylerden Gürgenli okuluna taşımayla gelen öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim Meali tüm okulun öğrencilerine dağıtıldı. Yarışmanın ilk etabında başarılı olan 12 öğrenci finale çıkmaya hak kazandı. Öğrenciler üçerli guruplar halinde yarıştı.

Gürgenli Camiinde yapılan bilgi yarışmasına, Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gerger İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Dikmen, Gerger İlçe Müftüsü Abdullah Salman ve kurum amirleri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bilgi yarışması finalinde birinci guruptan üç öğrenciye 3 adet bisiklet ile ödüllendirilirken, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, yarışmayı düzenleyen kişilere teşekkür ederek, etkinliği takdir ettiğini söyledi.

Gerger Müftüsü Abdullah Salman ise, bu tür projelerin yaygınlaştırılacağını belirterek, projenin hayata geçmesi için emek veren herkese teşekkür etti.
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